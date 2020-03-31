Ексрадник Путіна розповів про "двійників" та "трійників" президента Росії

Президент РФ Володимир Путін не використав двійників, але можливо були "трійники", якими обманювали наївних людей.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський економіст, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

"Коли я там (у Кремлі – ред.) працював і, траплялося, знаходився в компанії, і як тільки ми чули, що по телевізору обговорюють питання двійників, то всі дружно веселилися з цього приводу. Тому що двійників тоді точно не було", – поділився він.

Володимир Путін

При цьому Ілларіонов повідомив про "трійників", на яких "підчіплювали любителів тієї чи іншої конспірології".

"Може бути, в якихось дуже специфічних обставин коли-небудь хтось і робив ... Мені нічого про це не було відомо. Ніяких слідів цього не було видно. І мені здавалося, йому це не потрібно", – підсумував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента Росії Володимира Путіна знову викрили у використанні двійника.

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