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31 березня • оновлено в 12:18
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Ексрадник Путіна розкрив справжній вік президента РФ

3.6т
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Президент Росії Володимир Путін приховав свій офіційний вік, і насправді йому вже 69 років.

Про це в інтерв'ю "Гордону" повідомив російський економіст, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

"Згідно з офіційною біографією Путіну 67 років. Відповідно до неофіційної – інша цифра. Плюс два роки", – розповів він.

Володимир Путін

Володимир Путін

При цьому Ілларіонов зазначив, що нічого не знає про "кремлівські таблетки", які нібито омолоджують.

"Не знаю. Я був в Кремлі – таблеток не бачив", – додав ексрадник Путіна.

Нагадаємо, раніше Андрій Ілларіонов повідомив, що президент РФ Володимир Путін не використовував двійників, але можливо були "трійники", якими обманювали наївних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ писали, що Кремль в жаху від думки про те, що президент РФ Володимир Путін може заразитися коронавірусом COVID-19, адже тоді весь його режим впаде.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Перемога скоро
Перемога скоро
И в чём смысл этого коварного обмана? :)
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Звон Владимир
Звон Владимир
таке може буть.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Я тоже был в Кремле - таблеток там нет. Андрей не врет. СУГС, ёпста
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