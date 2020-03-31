Президент Росії Володимир Путін приховав свій офіційний вік, і насправді йому вже 69 років.

Про це в інтерв'ю "Гордону" повідомив російський економіст, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

"Згідно з офіційною біографією Путіну 67 років. Відповідно до неофіційної – інша цифра. Плюс два роки", – розповів він.

Володимир Путін

При цьому Ілларіонов зазначив, що нічого не знає про "кремлівські таблетки", які нібито омолоджують.

"Не знаю. Я був в Кремлі – таблеток не бачив", – додав ексрадник Путіна.

Нагадаємо, раніше Андрій Ілларіонов повідомив, що президент РФ Володимир Путін не використовував двійників, але можливо були "трійники", якими обманювали наївних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ писали, що Кремль в жаху від думки про те, що президент РФ Володимир Путін може заразитися коронавірусом COVID-19, адже тоді весь його режим впаде.

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