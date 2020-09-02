Експомічник Путіна написав вірш про свободу без кокаїну: в мережі ажіотаж
Колишній помічник глави РФ Владислав Сурков викликав ажіотаж в мережі дивним віршем про свободу без кокаїну.
Вірш Суркова "Так виглядає рай: пустеля свобода" був опублікований у вересневому номері журналу "Російський піонер" в рубриці "Урок поезії".
Публікуємо повний текст мовою оригіналу:
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все – не дыши.
Однак далеко не всі користувачі мережі оцінили "талант" Суркова, здивувавшись, на що здатні перші особи держави.
"Знає, про що пише", "Він ще і поет!" "Криза. Грошей на кокаїн вже не вистачає", "Здається, це називається примітивізмом", "І ці люди керують країною", "Вони всі стирчать", "Кокаїновий камінг-аут?" "Його відпустило або грошей на дурь не вистачає?" – коментують в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сурков заявив, що Україна немає, і обізвав народ "хохлами".