Колишній помічник глави РФ Владислав Сурков викликав ажіотаж в мережі дивним віршем про свободу без кокаїну.

Вірш Суркова "Так виглядає рай: пустеля свобода" був опублікований у вересневому номері журналу "Російський піонер" в рубриці "Урок поезії".

Публікуємо повний текст мовою оригіналу:

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все – не дыши.

Експомічник Путіна написав вірш про свободу без кокаїну: в мережі ажіотаж

Однак далеко не всі користувачі мережі оцінили "талант" Суркова, здивувавшись, на що здатні перші особи держави.

"Знає, про що пише", "Він ще і поет!" "Криза. Грошей на кокаїн вже не вистачає", "Здається, це називається примітивізмом", "І ці люди керують країною", "Вони всі стирчать", "Кокаїновий камінг-аут?" "Його відпустило або грошей на дурь не вистачає?" – коментують в мережі.

Експомічник Путіна написав вірш про свободу без кокаїну: в мережі ажіотаж

Експомічник Путіна написав вірш про свободу без кокаїну: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сурков заявив, що Україна немає, і обізвав народ "хохлами".

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