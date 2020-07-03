Експерти нарахували в обнуленні Путіна більш 20 млн "зайвих" голосів
22 млн "аномальних" голосів на голосуванні за поправки в Конституцію РФ можуть бути наслідком вкидань або приписування.
Як написав у Facebook російський дослідник Сергій Шпількин, проти поправок до Конституції проголосувало значно більше росіян, ніж повідомила ЦВК.
Він опублікував графіки, на яких показав, про яку явку та результати відзвітували дільниці, і як ці дані співвідносяться з підсумковими даними ЦВК. Графіки Шпількина складав на основі даних про 88 млн голосів, які ЦВК вивантажила в систему "Вибори".
"Такого масштабу маніпуляцій з голосами на російських голосуваннях в недалекому минулому не було. В абсолютному вираженні це безпрецедентний випадок, у відносному – порівняна ситуація була на виборах в Держдуму в 2016 році", – заявив експерт.
За його словами, на те, що голосування пройшло нечисто, вказують три фактори:
Залежність результату від явки на ділянці. Чим вище явка (починаючи з 50 – 55%), тим вище частка тих, хто проголосував за поправки. Саме в цій області ховаються 22 млн аномальних голосів.
Існування "чистих" регіонів, де аномалій не спостерігається. Це такі різні суб'єкти, як Хабаровський край і Архангельська область.
Класична "пила Чурова" на графіку кількості голосів від явки у "круглих" значень – 65%, 75% і так далі, яка вказує на рисовку голосів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За прийняття поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Таким чином росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.
Західні ЗМІ опублікували бурхливу реакцію на "обнулення" Путіна. Вони назвали результати очікуваними, а також наголосили на тому, що шокувало спостерігачів.
США стурбовані повідомленнями про спроби влади РФ маніпулювати результатами голосування щодо поправок до Конституції.