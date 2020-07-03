Експерти нарахували в обнуленні Путіна більш 20 млн "зайвих" голосів

Новини Росії 12:53, 3.07.2020

22 млн "аномальних" голосів на голосуванні за поправки в Конституцію РФ можуть бути наслідком вкидань або приписування.

Як написав у Facebook російський дослідник Сергій Шпількин, проти поправок до Конституції проголосувало значно більше росіян, ніж повідомила ЦВК.

Він опублікував графіки, на яких показав, про яку явку та результати відзвітували дільниці, і як ці дані співвідносяться з підсумковими даними ЦВК. Графіки Шпількина складав на основі даних про 88 млн голосів, які ЦВК вивантажила в систему "Вибори".

"Такого масштабу маніпуляцій з голосами на російських голосуваннях в недалекому минулому не було. В абсолютному вираженні це безпрецедентний випадок, у відносному – порівняна ситуація була на виборах в Держдуму в 2016 році", – заявив експерт.

За його словами, на те, що голосування пройшло нечисто, вказують три фактори:

  • Залежність результату від явки на ділянці. Чим вище явка (починаючи з 50 – 55%), тим вище частка тих, хто проголосував за поправки. Саме в цій області ховаються 22 млн аномальних голосів.

  • Існування "чистих" регіонів, де аномалій не спостерігається. Це такі різні суб'єкти, як Хабаровський край і Архангельська область.

  • Класична "пила Чурова" на графіку кількості голосів від явки у "круглих" значень – 65%, 75% і так далі, яка вказує на рисовку голосів.

Facebook Сергія Шпількіна

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