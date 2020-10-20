Екскуратор "Л/ДНР" Сурков засвітився в "Бісах" Достоєвського. Відео

Кирило Лютий Новини Росії 01:25, 21.10.2020

Колишній помічник глави РФ і куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков взяв участь у виставі Театру на Малій Бронній "Біси" за романом Федора Достоєвського.

Режисер вистави – Костянтин Богомолов, це була його перша постановка після призначення художнім керівником, передає РБК.

Глава PR-відділу театру Марія Малкіна розповіла, що Сурков на сцену не виходив, але у виставі є його відео, на якому він виступив з промовою Достоєвського.

У Telegram-каналі прессекретарки "Росмолодежи" Христини Потупчик було опубліковано фрагмент із Сурковим.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сурков викликав ажіотаж в мережі дивним віршем про свободу без кокаїну.

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