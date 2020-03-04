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4 березня • оновлено в 05:15
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Ексватажок "ДНР" Трапезніков офіційно став мером Елісти в Росії

1.9т
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Колишнього ватажка терористичної "ДНР" Дмитра Трапезнікова офіційно призначили мером російського міста Еліста в Калмикії.

Про це повідомляється на сайті адміністрації міста.

Дмитро Трапезніков був ватажком терористів "ДНР"

Дмитро Трапезніков був ватажком терористів "ДНР"

ria.ru

"Під час процедури відкритого голосування головою адміністрації міста Елісти був призначений Дмитро Вікторович Трапезніков. Рішення було ухвалено більшістю голосів", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Трапезнікова призначили в.о. глави Елісти за рекомендацією керівника Калмикії Бату Хасікова. Це спровокувало протести жителів міста, які вимагали відставки людини "брудної репутації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Трапезніков був тимчасово виконуючим обов'язки ватажка "ДНР" після ліквідації Олександра Захарченка.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Росія
Тег
терористи "ДНР"
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