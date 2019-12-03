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3 грудня • оновлено в 14:31
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Ейфорія вже минула? У Росії зізналися, що "Кримнаш" більше не працює

3.3т
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Ейфорія від анексії Криму в Росії, відома як "Кримнаш", більше не працює на населення Федерації.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков, який не голосував за анексію Криму у 2014 році. За його словами, експансія росіян вже не хвилює, всі хочуть жити добре і без будь-яких ризиків.

Анексія Криму

Анексія Криму

ВВС

"Навіть у 16-му році на мене серйозно наїжджали через те, що не проголосував за анексію Криму, але вже цьогоріч я вільно говорив, що з Кримом Росія порушила міжнародне право і отримала купу санкцій. І народ вже сприймав нормально. Ця тема мало кого хвилює. Взагалі мало кого хвилює якась експансія. Всі хочуть жити добре, ніхто не хоче ніяких ризиків. Ейфорія "Кримнаш" не те, що спадає, вона вже не працює", – запевнив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили про неможливість обговорення анексії Криму в будь-якому міжнародному форматі. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави України про можливе сприяння США в питанні повернення українського півострова.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Дмитро Гудков
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим пропаганда
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, вы считаете, что если один д*бил что-то сказал, то значит он говорит от всей страны? У вас правда так?
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семенов Александр
семенов Александр
Ну для него ,это и так "не работало"
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
И что это значит для кастрюль?
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