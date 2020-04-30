Єфремов жорстко висміяв російських "ментів" на карантині
Популярний російський актор Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуші "Хочу в менти", присвячений діям поліції РФ під час карантину.
Відео опубліковано на Youtube-каналі GrazhdaninPoet. Цим віршем артист хоче вказати на абсурдність дозволу російської поліції стріляти на враження, бити людей і розкривати машини. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
"Хватит выть про свободу натужно, про ментов разносить клевету и лихую молву.
Оцепите мой дом, вскройте тачку мою, если нужно.
За ущерб не платите, я как-нибудь переживу.
Пусть в меня постреляют, в суды обращаться не стану.
Обращусь я к ментбрату, пойду с ним на эксперимент.
Я хотел бы с ментом на денек поменяться местами,
чтобы он был прохожим, а я с пистолетом – и мент", – читає він.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуші "Чорний QR", присвячений введенню пропускного режиму в Москві. У творі він висміяв владу РФ і порівняв те, що відбувається з антиутопіями письменника Джорджа Оруелла.