Популярний російський актор Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуші "Хочу в менти", присвячений діям поліції РФ під час карантину.

Відео опубліковано на Youtube-каналі GrazhdaninPoet. Цим віршем артист хоче вказати на абсурдність дозволу російської поліції стріляти на враження, бити людей і розкривати машини. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Єфремов Скрін із відео

"Хватит выть про свободу натужно, про ментов разносить клевету и лихую молву.

Оцепите мой дом, вскройте тачку мою, если нужно.

За ущерб не платите, я как-нибудь переживу.

Пусть в меня постреляют, в суды обращаться не стану.

Обращусь я к ментбрату, пойду с ним на эксперимент.

Я хотел бы с ментом на денек поменяться местами,

чтобы он был прохожим, а я с пистолетом – и мент", – читає він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуші "Чорний QR", присвячений введенню пропускного режиму в Москві. У творі він висміяв владу РФ і порівняв те, що відбувається з антиутопіями письменника Джорджа Оруелла.

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