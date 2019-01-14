Є загроза обвалення будинку: рятувальники оголосили режим НС у Шахтах

Режим НС введений на території будинку, який частково обвалився у місті Шахти Ростовської області.

Про це повідомив "РИА Новости" в.о заступника голови адміністрації міста Володимир Проскура.

Зазначається, що за даними МНС РФ існує загроза подальшого обвалення будинку. Раніше повідомлялося, що від вибуху тріщини пішли у квартирах на 7 поверсі, їх обстежують фахівці.

Вибух будинку в Шахтах РІА Новини

Мешканці постраждалого будинку розповіли місцевим ЗМІ, що вони і раніше скаржилися на запах газу.

"Буквально сьогодні збиралася їхати в міськгаз" — розповідає мешканка будинку. За словами жінки, цей запах вони відчували постійно.

Слідчі проводять виїмки документів і обшуки в газопостачальній і керуючій компаніях, заявила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, пише Телеграм-канал "Говорить Москва".

Як пріоритетна розглядається версія вибуху в результаті витоку побутового газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух газу стався рано вранці 14 січня у багатоповерховому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ. Зруйновані квартири на 8 і 9 поверхах. Загинула жінка, приблизно 30 осіб постраждали. Ще четверо залишаються під завалами, у тому числі 140 мешканців евакуйовані.

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