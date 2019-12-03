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3 грудня • оновлено в 20:26
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"Є одна умова": російський опозиціонер розповів, як Україні повернути Крим

1.8т
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Вирішення проблеми тимчасово окупованого Криму залежатиме не так від українських і російських політиків, як від думки населення цих країн, і в першу чергу від самих кримчан.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський опозиціонер Дмитро Гудков, відповідаючи на питання про повернення Криму до складу України. Але для вирішення цього питання, за його словами, в першу чергу Росія повинна визнати порушення міжнародного права.

"Питання Криму – найскладніше питання, тому що залежатиме не від політиків, а від багатьох чинників. Візьмемо думку самих жителів Криму. Якщо ви хочете, щоб в Росії була демократія – це врахування думки громадян. Для того, щоб рішення проблеми Криму відбулося і було підтримано жителями Росії, України і Криму, потрібно створювати серйозну дорожню карту, головною умовою якої буде визнання Росією порушення міжнародного права", – зазначив він.

Крим

Крим

Укрінформ

За його словами, політикам потрібно шукати вихід, який влаштує всіх, але яким він буде – не знає ніхто ні в Росії, ні в Україні, ні на Заході.

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"Якщо в Росії буде інша влада, демократична, то безумовно, політики сядуть за стіл переговорів з українськими колегами, з західними, і будуть думати, як вирішити проблему так, щоб більш-менш всіх влаштовувало. Зараз Путін не хоче її вирішувати, висуваючи нездійсненні умови. З іншого боку, теж є відчуття безвиході. Але коли дві сторони будуть готові – тоді можна буде обговорювати дорожню карту", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського мосту, який з'єднує окупований український півострів з Росією.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Гудков
Місце
Росія
Теги
Новини Криму Крим Новини Росії
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Юг Руси
Юг Руси
А какие "условия", по поводу, Крыма выдвигает Путин??? ))))) Он сказал - "Крым, это Россия! Вопрос закрыт!" Крапка! ))) Нуу ... - ТОЧКА, по-нашему )))
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Мощный Федя
Мощный Федя
КРЫМ - РОССИЯ НАВСЕГДА!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А по существу ,усрагабон уже заполнен эти сказочными далбаящурами, одна тухлая фантазия.
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