В Євросоюзі всі знають, що таке "Ода до радості". Воно й зрозуміло, оскільки вона є гімном ЄС і ні Фрідріх Шиллер, який написав текст, ні Людвіг ван Бетховен, який написав свою 9-ту симфонію, навіть уявити не могли, що в кінці кінців вийде і чим воно стане для величезної Європи.

Але тут цікаво інше. Сама Європа згенерувала якийсь посил, взявши оду саме "на радість" своїм символом. Тобто, вона продемонструвала те, куди прагне Європа, і що є її головною цінністю. А ось в Московії сваяли свою "оду". Причому, музика гімну залишилася незмінною, а ось слова змінювали чотири рази, причому, змінював їх один і той же діяч – Сергій Михалков.

Як тут не згадати слова адмірала Колчака про візниках і повій, які служать будь-якій владі. Михалкова завжди ситно жерли і солодко пили, при будь-якій владі, і вміли її догоджати ні з виглядом повій, якими вони і були, а прикидаючись діячами мистецтв. Але будь необхідність створити щось цілісне і відображає суть прагнення Московії, то напевно з'явився б гімн "Ода до нафти". Перефразовуючи слова путінського холуя Володіна, можна надати їм більш точний зміст. "Є нафта – є Росія, нема нафти – немає Росії".

Це підтверджує і російська преса, яка болісно реагує на будь-які зміни розкладів на ринках нафти. Після того, як в Лівії не склався ні план "А" – повне захоплення країни з нафтогазовими активами, а потім Туреччина зірвала план "Б" – влаштувати там перманентний конфлікт, через який Лівія просто буде виведена з ринку, в тому напрямку дивляться з тривогою і з дуже нехорошими передчуттями.

Так, Лівія почала відновлювати відвантаження нафти і поступово нарощує її до обсягів, які були до приїзду в країну відпускників з "Вагнера". І ось що цікаво, Лівія повертається в ринок, де більша його частина працює в режимі часткової "самоізоляції" або обмежень по видобутку, відомих як ОПЕК +. Але в Тріполі вирішили, що поки всі інші постачальники нафти займали ту частку ринку, де вони традиційно були присутні, то ніяких обмежень вони не стануть навіть розглядати.

"Лівія не буде приєднуватися до угоди ОПЕК + по скороченню виробництва нафти, поки її власне виробництво не досягне рівня в 1,7 млн барелів на день. Про це, як передав у вівторок лівійський новинний портал "Аль-Васат", заявив глава Національної нафтової корпорації (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла. За його словами, Лівія "не має наміру приєднуватися до ОПЕК + до тих пір, поки її власний видобуток не стабілізується на рівні 1,7 млн барелів на добу". Саналла також зазначив, що Лівія може досягти виробництва сирої нафти на рівні в 1,3 млн барелів на день протягом місяця".

На хвилиночку, мова йде майже про чверті того, що видобуває і продає РФ або Саудівська Аравія. Так що тривожитися тут є про що. Але з іншого боку, для росіян є і хороші новини. Адже в такій складній, для нафтогазового сектора РФ ситуації, важливо діяти дуже професійно, щоб не накоїти собі натуральної біди, просто через безглузде рішення.