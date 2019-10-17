"Дзявкаєш, як шмонька": священик з Італії розніс головного пропагандиста Кремля. Відео

Священик-емігрант із Росії Сергій, який живе в Італії, різко розкритикував топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Він записав відеозвернення до ведучого, який нещодавно заявив про намір отримати італійське громадянство. Роликом поділилися на сторінці #MDK у Twitter (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Послухай мене, російський акторе (як ти називаєш себе тут, в Італії), я і мої однодумці для початку зробимо все, щоб жителі того містечка, де ти "бюджетно відпочиваєш"... знали, хто живе поруч із ними. Знали, що ти говориш у Росії про них, про їхнє життя і долю", – сказав він.

Соловйов і отець Сергій Колаж

Священик підкреслив, що для цього готовий безкоштовно попрацювати над перекладом "праць" Соловйова.

"Нехай світова психіатрія буде мати можливість вивчати тебе за життя", – пожартував емігрант.

Він назвав пропагандиста холуєм і лакеєм, який уявив себе інквізитором. "І дзявкаєш на всіх підряд, як шмонька, з єдиною тільки надією, що твій псар тебе захистить", – сказав отець Сергій.

"Випади" пропагандиста, як зазначив він, розраховані хіба на тих, хто не вміє аналізувати і "в захваті від його слюнопускань".

"До речі, ти говорив, що відправиш сина воювати в Сирію. Він ще не там? А чому? Адже там відстоюються інтереси Росії", – додав священик.

Що живе в Італії російський священик виебал пропагандиста Володимира Соловйова pic.twitter.com/8JucDOEtC3 - #MDK (@mudakoff) October 17, 2019

Нагадаємо, цей же священик організував електронну петицію серед італійців із закликом не дати Соловйову, у якого вже є вид на проживання, отримати ще й громадянство Італії. Також від влади вимагається заборонити пропагандисту в'їзд до ЄС.

Станом на 21:55 четверга, 17 жовтня, її підписали більше 137 тисяч осіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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