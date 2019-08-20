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"А там - офігіти!" Стало відомо про цікаве захоплення Путіна з чиновниками

2.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін любить читати телеграм-канали про роботу і життя російських чиновників, а потім телефонує до них і вимагає пояснень.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів акціонер "Нової газети", бізнесмен і колишній депутат Держдуми Олександр Лебедєв.

Олександр Лебедєв

Олександр Лебедєв

DW

"Я чув, що Путін любить читати телеграм-канали. А там же такі цікаві речі розповідають про чиновників у короткому такому режимі, офігіти. Так що в цьому плані він дуже просунутий. Потім дзвонить чиновнику, про якого пишуть, що він будує якусь дачу, 15 тисяч квадратних метрів на Рубльовці, і питає: "Ну що, будуєш дачу?" Так що про чиновників він дізнається звідти. Мені здається, що Путін ще багато чого цікавого відкриє для себе", – впевнений бізнесмен.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а если почитает что чинуша пидер , спрашивает как --ну что в сраку пихаеш? хорошее развлечение -----царь
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