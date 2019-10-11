"Пускали ток, я горів": "ексув'язнений" розповів про тортури в російському "концтаборі" для геїв

У Чеченській республіці (Росія) 27-річного Аміна Джабраїлова два тижні катували в неофіційній в'язниці для геїв і "наркоспоживачів".

Незаконна в'язниця знаходиться на місці старих складських приміщень у селі Цоці-Юрт, розповів хлопець в інтерв'ю "Радіо Свобода". Туди його в багажнику Ниви вивезли люди в камуфляжі, забравши прямо з роботи.

"Багажник відкрився, і вони почали мене бити і бити, бити і бити, і називати всілякими принизливими словами. Вони завели мене в кімнату, там їх ще більше було. Вони сказали:" О, ще один голубок". Вони мене чекали... Дістали пластикові водопровідні труби, почали мене цими трубами бити", – згадав Джабраїлов. Люди в формі також вимагали, щоб він назвав їм імена інших геїв.

Амін Джабраїлов Радіо Свобода

"Вони дістали чорну коробку, на ній було написано "детектор брехні". Це вони так жартували – це був апарат, який випускає струм. Приєднали мені дроти на мізинці, стали пускати струм. Я горів, мені було так спекотно, я благав їх: "Заради бога, зупиніться", вони говорили: "Ти не заслуговуєш вимовляти ім'я бога, поки ми тебе катуємо. Будеш вимовляти ім'я бога, я тебе буду крутити струмом", – сказав він.

За словами хлопця, його поставили до стінки з мішком на голові та погрожували розстріляти.

"Вони дуже довго мене били, сміялися, знущалися, кричали, питали всякі непристойні речі. Я був геєм, але я навіть цих речей не робив і не знав, а вони все знали й мене запитували про ці речі. У них взагалі поняття про геїв було, що ти постійно займаєшся сексом, і причому непристойно. А я був звичайним хлопцем і взагалі це все не розумів", – розповів Джабраїлов.

Після знущань його закрили в кімнаті із залізними дверима без вікон, де вже перебували інші "ув'язнені". Джабраїлов зазначив, що більшість із них були натуралами і були фактично викраденими через те, що нібито вживали наркотики.

"[Кімната] 2х4 метри десь. Ми спали, як оселедці, на підлозі, схрестивши ноги. Це було єдине тепло, яке ми отримували, – один від одного. Ці запахи... Ми не купалися, ми не чистили зуби", – згадав про жахливі умови хлопець. Людей змушували працювати на вулицях (збирати сміття, мити машини), не годували і постійно принижували.

У результаті чоловіка відпустили, передавши рідним. Після того, що сталося, він втік спершу до Москви, а потім у Санкт-Петербург, де звернувся до російської ЛГБТ-мережі. Волонтери допомогли Джабраїлову переїхати в Канаду, де він живе близько двох років.

Амін Джабраїлов після еміграції в Канаду радіо Свобода

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