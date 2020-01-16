Дюмін потіснить Шойгу? Бєлковський спрогнозував несподівані перестановки в уряді РФ

Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна, Олексій Дюмін, може стати міністром оборони, а Сергій Шойгу в такому разі отримає пост спікера Ради Федерації.

Такі перестановки в російському уряді можуть відбутися найближчими днями, написав у своєму каналі Telegram російський політтехнолог Станіслав Бєлковський. За його словами, окрім цього, глава Адміністрації президента Антон Вайно може обійняти посаду міністра закордонних справ, а поки чинний прем'єр Дмитро Медведєв стане комунікатором Путіна із західним світом.

"Про це говорили ще торік. Ад'ютанту Путіна, губернатору Тульської області Дюміну, належить пост міністра оборони, а Шойгу буде спікером Ради Федерації. Шеф путінської адміністрації Вайно стане міністром закордонних справ, а Медведєв, як, по суті, віцепрезидент може бути непоганим комунікатором із західними лідерами. Офіційному МЗС такі сюжети не доручиш, а в Медведєва все ж таки репутація ліберала", – вважає Бєлковський.

Олексій Дюмін і Сергій Шойгу Тульська правда

За його словами, призначення 53-річного Михайла Мішустіна главою уряду РФ повністю вкладається в політичну логіку й кадрову філософію Володимира Путіна. Мовляв, путінський прем'єр-міністр зобов'язаний відповідати трьом базовим вимогам, або ж критеріям.

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"Він не повинен бути яскравою політичною фігурою, що дихає в спину главі держави. Не наступник, іншим словом. Він не має стати кумиром прогресивної громадськості й Заходу – з таким прем'єром президенту працювати було б складно. Ну і, звісно, йому не потрібно бути зависоким – горезвісна проблема зросту Путіна. Мішустін строго відповідає всім параметрам", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 15 січня, Володимир Путін затвердив главу Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. У Росії почалася операція "Наступник".

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