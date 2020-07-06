Двоюрідний племінник Путіна став головою партії й зібрався на вибори

Двоюрідний племінник президента Росії, ексспівробітник ФСБ, а нині бізнесмен Роман Путін став головою партії "Народ проти корупції".

Як пише РИА Новости, про це розповів голова генеральної політради Григорій Анісімов на з'їзді цієї сили. За його словами, Путін отримав посаду після таємного голосування. Термін його повноважень становитиме п'ять років.

Членом партії "Народ проти корупції" племінник президента РФ став 21 червня. У керівництві політсили заявили, що включення в її склад "успішного підприємця, громадського і політичного діяча" нібито додасть їй "нового імпульсу" в реалізації антикорупційної діяльності та соціальних проєктів.

Сам Путін сказав журналістам, що першочергове завдання партії – регіональні вибори у вересні, а потім – в нелегітимну Державну Думу.

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