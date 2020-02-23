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23 лютого • оновлено в 12:38
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"Двійник Путіна" знову насторожив мережу. Фотофакт

9.5т
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Президента Російської Федерації Володимира Путіна знову підловили на використанні двійника.

Як повідомили в Telegram-каналі "AllГолобуцькій", в цей раз дублер Путіна нібито з'явився в Сочі на чемпіонаті "Ліги бойового самбо" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця).

Як зазначив автор поста, цей двійник Путіна зовсім не схожий на той, якого раніше 19 лютого посилали на захід в Санкт-Петербург.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот відео

"Таке враження, що запасні закінчилися, і просто шерстю набили піджак, штани взагалі величезні якісь напхали, і поставили на сцені. Бо це яйцеголовий з червоною мордою ну зовсім не схожий на того синюшного, зморшкуватої, з плоским писком, який був в Петербурзі 19 лютого", – сказано в повідомленні.

"Двійник Путіна" знову насторожив мережу. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путіна не раз помічали за використанням двійника. На це вказували дрібні деталі в його зовнішності – змінювалася то вага, то голос.

  • Сумніви викликали також не властиві для Путіна рухи тіла.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему когда xoxлоцефалы перечисляют все то, что у них украли русские, они забывают упомянуть мосг? Или его отсутствие в скворечниках нерабыдла заложено природой?
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2
Фадеев Макс
Фадеев Макс
Pavlov Dmitry, какие русские?? рАссеяне,ты имеешь ввиду? так как в самой России нет почти русских,одни тупые рАсеяне. Русские это те,кого в России называют староверами
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0
0
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Х0хл0в беречь надо, всё же как весело с ними!
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нью-Санжария - страна умственно отсталых
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