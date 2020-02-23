"Двійник Путіна" знову насторожив мережу. Фотофакт

Президента Російської Федерації Володимира Путіна знову підловили на використанні двійника.

Як повідомили в Telegram-каналі "AllГолобуцькій", в цей раз дублер Путіна нібито з'явився в Сочі на чемпіонаті "Ліги бойового самбо" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця).

Як зазначив автор поста, цей двійник Путіна зовсім не схожий на той, якого раніше 19 лютого посилали на захід в Санкт-Петербург.

Володимир Путін Скріншот відео

"Таке враження, що запасні закінчилися, і просто шерстю набили піджак, штани взагалі величезні якісь напхали, і поставили на сцені. Бо це яйцеголовий з червоною мордою ну зовсім не схожий на того синюшного, зморшкуватої, з плоским писком, який був в Петербурзі 19 лютого", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путіна не раз помічали за використанням двійника. На це вказували дрібні деталі в його зовнішності – змінювалася то вага, то голос.

Сумніви викликали також не властиві для Путіна рухи тіла.

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