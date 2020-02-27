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27 лютого • оновлено в 15:44
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Телевізійний двійник Путіна розкрив правду про справжніх клонів президента РФ

3.8т
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Актор російського комедійного шоу Comedy Club Дмитро Грачов, відомий завдяки пародіям на президента Росії Володимира Путіна і зовнішньою подібністю з ним, засумнівався в існування двійників глави держави.

Своєю думкою він поділився в коментарі "Газета.ру". "Мені здається, що двійника у Володимира Володимировича немає. Звичайно, чутки ходять різні, але ніхто достеменно не знає відповіді на це питання", – сказав Грачов.

Він також заявив, що не вважає себе двійником президента Росії, хоча його іноді так називають, і не погодився б на таку роль, навіть якщо б отримав привабливу пропозицію від Кремля.

Телевізійний двійник Путіна розкрив правду про справжніх клонів президента РФ

Телевізійний двійник Путіна розкрив правду про справжніх клонів президента РФ

Собеседник

За словами коміка, для нього це виключно сценічний образ. Бути чиїмсь двійником в дійсності Грачов не хотів би.

Дмитро Грачов

Дмитро Грачов

24smi.org

Путін і його "двійник" Грачов

Путін і його "двійник" Грачов

ВладТайм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що у нього нібито ніколи не було двійників, хоча на початку 2000-х така ідея з'являлася в зв'язку з боротьбою з тероризмом.

При цьому на просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що його вже немає в живих, а посаду глави Кремля займають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это мapкер. Говоришь, что у Пyтина есть двoйник - дeбил.
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