Актор російського комедійного шоу Comedy Club Дмитро Грачов, відомий завдяки пародіям на президента Росії Володимира Путіна і зовнішньою подібністю з ним, засумнівався в існування двійників глави держави.

Своєю думкою він поділився в коментарі "Газета.ру". "Мені здається, що двійника у Володимира Володимировича немає. Звичайно, чутки ходять різні, але ніхто достеменно не знає відповіді на це питання", – сказав Грачов.

Він також заявив, що не вважає себе двійником президента Росії, хоча його іноді так називають, і не погодився б на таку роль, навіть якщо б отримав привабливу пропозицію від Кремля.

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За словами коміка, для нього це виключно сценічний образ. Бути чиїмсь двійником в дійсності Грачов не хотів би.

Дмитро Грачов 24smi.org

Путін і його "двійник" Грачов ВладТайм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що у нього нібито ніколи не було двійників, хоча на початку 2000-х така ідея з'являлася в зв'язку з боротьбою з тероризмом.

При цьому на просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що його вже немає в живих, а посаду глави Кремля займають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході.

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