"Непристойний анекдот": у Росії висловилися про двійників Путіна

Російський журналіст Леонід Радзіховський заявив про те, що у президента Росії Володимира Путіна немає двійників.

"Розмови про "двійників Путіна" – це абсолютно непристойний анекдот", – запевнив він у блозі OBOZREVATEL.

У цьому контексті він навів низку аргументів.

Перший полягає в тому, що "Путін з його болючими страхами найрізноманітніших речей, з хворобливою підозрілістю – остання людина в світі, яка допустить, щоб його хтось десь підміняв. Це для нього в тисячу разів більша небезпека, принаймні, психологічно, ніж терористи".

Володимир Путін на навчаннях "Центр-2019" Офіційний сайт президента Росії

Другий аргумент журналіста полягає в тому, що заходи, що вживаються для забезпечення безпеки Путіна, дуже великі, і це виключає спробу скоєння замаху на нього "навіть в задумі". "На жаль, всі сили безпеки країни зайняті забезпеченням особистої безпеки Путіна", – констатував він.

Новини Мережа знову обговорює двійників Путіна

І, нарешті, третій аргумент Радзіховського пов'язаний з тим, що практично неможливо знайти людину, яка б не тільки була дуже схожа на Путіна, але ще і мала такий самий вік, таку саме міміку і ходу, такий самий тембр голосу. "Це вже перебір", – заявив журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, в останні дні в мережі знову почалося активне обговорення на тему про "двійників" Путіна. Так, запідозрили, що не Путін, а його "двійник" був на нещодавній зустрічі з президентом Туреччини. "Двійника" запідозрили і в фото з поїздки Путіна до Іжевська (Росія).

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