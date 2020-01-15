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15 січня • оновлено в 09:21
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Сергій Талк
Сергій Талк
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Две неприятности Путина

2.6т
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Пока вы проживали свой вторник, у Владимира Владимировича случилось две неприятности.

Первая - провал урегулирования по Ливии. Он наглядно показал отсутствие всякого авторитета Путина на Ближнем востоке. Ливийские генералы просто встали и вышли посреди вчерашних московских переговоров, оставив грустную лошадь с сильно удивлённым, скажем так, лицом. Этот факт не остался не замеченным как для других стран региона, так и для США - налицо политическая импотенция российского лидера.

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А вторая неприятность в том, что якутский Шаман снова отправился на Москву. И не известно, какая новость хуже. Поэтому Владимир Владимирович будет сегодня в своём выступлении грустен и тосклив. Мысли его будут далеко.

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Автор
Сергій Талк Сергій Талк
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Талка
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Автор де@бил?
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Николенко Саша
Николенко Саша
О да, шаман-шоуман - это действительно то, что может расстроить Путина. Но это не точно)) может, не расстроило, а рассмешило
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Афтор этого опуса дурак ученый или ученый дурак или просто дурак???
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