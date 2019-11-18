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18 листопада • оновлено в 17:17
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Два персонажа в России, которые "не сдають своих"

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Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для Путинского принципа "не сдавать своих". Никаких улучшений, но если ты верная шавка, ты будешь на своем месте – это Рогозин и Мединский. Почему я говорю именно об этих двух пупсах, потому что их провалы, их дискредитация собственной страны наиболее ярко видна. Другие такие же, просто их не видно.

Мединский — это абсолютное зло для российской культуры. Он говорит такую странную вещь, за которую в Америке, наверное, просто бы застрелились, — как говорит Шендерович — "в любой нормальной стране". Он говорит слово "продвигать". Он говорит про кино. То есть существует такая партия патриотического кино. Как бы в оппозиции проклятому Соросу делается кино хорошее, правильное кино, — потому что остальное неправильно. И это кино надо продвигать. Слово "продвигать" — вдумайтесь в это слово.

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То есть ты находишься в стане врага и продвигаешь в малые города, среди врагов, которые смотрят нового "Терминатора", подкладываешь кассетки, человек пришел, а ему вдруг показывают это кино. Он плюется, но там уже ОМОН, который его держит.

Напомню, что когда Резо Гигинеишвили сделал фильм "Жара", то этот фильм собрал какое-то немыслимое количество денег — это был светлый, веселый фильм про хорошую жизнь. А тогда еще казалось, что в России будет эта жизнь и все будет совершенно хорошо. И много таких фильмов было.

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Понимаете, эти "пропагандоны" — они шпионы в своей собственной стране. Соломин сейчас сказал абсолютно правильную вещь – он редко говорит правильно, чтобы его матюками не крыли. Но он сказал абсолютно правильную вещь, потому что не страна утверждается, а герой утверждается. Сколько у нас героев в стране? Так и сделайте нормальный фильм про героя, как делают на Западе, как делают американцы.

Самое интересное, что мы видим позитивные фильмы. Например, всякие сериалы российского производства, которые смотрят. "Маша и Медведь" покорил весь мир. Конечно, можно подумать, что это Путин и Медведев, но на самом деле это просто история про мишку и девочку. И все.

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Значит, можно? – как говорит классик Соломин, — если это талантливо. И не надо ничего продвигать. Хотя думаю, что медаль на груди и на заднице Мединский имеет. Пару медалей именно за продвижение "Маши и Медведя". Власть это шпион в своей собственной стране. Она придумывает свою идеологию, и все время борется с людьми. А они то идут протестовать, то идут сюда, то туда.

Но самое главное – те, кто ее дискредитировал. Полностью. Вот эти прокуроры, у которых недвижимость этот Мединский, этот Рогозин, который, как вы помните, когда он только что пришел на должность, сказал, что мы готовы сначала до Марса, а потом везде, и освоим Вселенную.

Вообще ему надо бы посмотреть хотя бы два сериала — "Как устроена Вселенная" и второй сериал, который я советую посмотреть всем, "Космос, пространство и время". Посмотрите, Рогозин, как это все делается. И Мединский, посмотрите.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Исаев Денис
Исаев Денис
Вот что значит оскотинится пожив в нищей стране четвёртого мира, эта тварь считает продвижением подкладывание кассет а не агрессивную рекламу нового голливудского блокбастера на всех каналах с датой начала показов в кинотеатрах. Они ведь по мнению этого селюка не продвигают, само так получается.
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