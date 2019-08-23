Дуже велика доза: з'явилися тривожні дані про постраждалих у НП під Архангельськом

Троє постраждалих під час вибуху на полігоні під Архангельськом отримали дуже велику дозу радіації.

Про те, що творилося після надходження хлопців у приймальне відділення, розповіли співробітники Архангельської обласної клінічної лікарні, передає ВВС.

Так, постраждалих привезли у "стабільно важкому стані". З полігону їх забирали вертольоти санітарної авіації.

Лікарня в Архангельську, куди привезли постраждалих

"О 12 годині дня стало відомо про дози радіації, а о 16:35 вони прибули в лікарню", – розповіли співрозмовники. Приблизно через годину лікарі зрозуміли, що у постраждалих променева хвороба.

"Картина променевого ураження розвивалася за годинами. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гине цей паросток. Це означає – дуже велика доза радіації", – розповіли вони.

За їхніми словами, навіть після того, як стало відоме про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів вертольотів.

Відзначається, що незабаром із приймального їх відвезли прямо в операційну. При цьому про характер пошкоджень лікарі не говорять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на самому початку лікарям, яким привезли постраждалих з місця вибуху на полігоні під Архангельськом (Росія), не сказали, що пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання.

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