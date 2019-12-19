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19 грудня • оновлено в 05:33
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Дуже ризикує! З'ясувався красномовний факт про технофобство Путіна

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Президент Росії Володимир Путін на своїх робочих комп'ютерах використовує застарілу версію Windows XP, що несе величезні ризики.

Цей факт помітило британське видання Daily Mail. Переклад статті з даним викриттям публікує "ИноСМИ". "На фотографіях з листопадового прес-релізу Путін сидить біля комп'ютера у своїй московській резиденції, а на робочому столі зображення Кремля. Яскраво-блакитна панель задач внизу екрану говорить про те, що на комп'ютері встановлена операційна система Windows XP", – йдеться в публікації .

Відзначається, що Microsoft перестала підтримувати XP у 2014 році і не раз попереджала, що подальше використання операційної системи "пов'язане з ризиком для безпеки".

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Володимир Путін

Володимир Путін

Прес-служба Кремля

Однак, як відомо, Росія Росія наклала обмеження на іноземне програмне забезпечення, тому Путін досі використовує застаріле ПЗ.

Видання зазначає, що 67-річний президент Росії відомий як технофоб і раніше не раз говорив, що обходиться без смартфона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, західна преса раніше писала, що за останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довели свою країну до стану застою, а громадян позбавили участі у політичному житті РФ. Усе це лише призвело до повного "краху" рейтингу Путіна.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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