Дуже ризикує! З'ясувався красномовний факт про технофобство Путіна

Президент Росії Володимир Путін на своїх робочих комп'ютерах використовує застарілу версію Windows XP, що несе величезні ризики.

Цей факт помітило британське видання Daily Mail. Переклад статті з даним викриттям публікує "ИноСМИ". "На фотографіях з листопадового прес-релізу Путін сидить біля комп'ютера у своїй московській резиденції, а на робочому столі – зображення Кремля. Яскраво-блакитна панель задач внизу екрану говорить про те, що на комп'ютері встановлена операційна система Windows XP", – йдеться в публікації .

Відзначається, що Microsoft перестала підтримувати XP у 2014 році і не раз попереджала, що подальше використання операційної системи "пов'язане з ризиком для безпеки".

Володимир Путін Прес-служба Кремля

Однак, як відомо, Росія Росія наклала обмеження на іноземне програмне забезпечення, тому Путін досі використовує застаріле ПЗ.

Видання зазначає, що 67-річний президент Росії відомий як технофоб і раніше не раз говорив, що обходиться без смартфона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, західна преса раніше писала, що за останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довели свою країну до стану застою, а громадян позбавили участі у політичному житті РФ. Усе це лише призвело до повного "краху" рейтингу Путіна.

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