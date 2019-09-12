"Дуже кохав!" У Росії чоловік жорстоко вбив дружину і викликав швидку. Криваві фото 18+

На північному заході Москви (Росія) у четвер, 12 вересня, чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після викликав швидку на місце злочину.

Інцидент трапився на вулиці Маршала Тухачевського, написали на сторінці "112" в Telegram.

Так, 39-річна Нана Цхададзе померла до приїзду медиків. Поліцейським чоловік сказав, що сильно кохав дружину і вбив її через ревнощі, адже та зізналася в зраді. Він зробив два постріли.

У Росії чоловік жорстоко вбив дружину Telegram-канал "112"

Квартиру, в якій трапилася трагедія, сімейна пара купила пів року тому.

Допис у мережі Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Челябінській області Росії затримали депутата Локомотивного міського округу, підозрюваного у вбивстві власної дружини. Він двічі вистрілив у неї з мисливської рушниці, що стало причиною смерті жінки.

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