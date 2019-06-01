Душив колготками: спливли деталі вбивства коханки російським чиновником

Заступниця голови Громадської палати Раменського району (Росія) Євгенія Ісаєнкова, у вбивстві якої підозрюють екс-главу району Андрія Кулакова, була задушена.

Про це повідомляє ТАСС, уточнюючи, що вина Кулакова підтверджується перевіркою на поліграфі.

"Крім того, на тілі загиблої знайдено біологічні та потожирові сліди Кулакова", – зазначила представниця регіонального главку Слідчого комітету Євгенія Кирюшина.

Євгенія Ісаєнкова та Андрій Кулаков Колаж

За попередніми даними, жінка була задушена руками і предметом із тканини, ймовірно, колготками або хусткою.

Інцидент стався в ніч на 2 травня в салоні автомобіля Mercedes ML. 39-річна Ісаєнкова була коханкою екс-глави району.

Кулаков (крайній зліва) та Ісаєнкова (крайня праворуч) КП

Пізно ввечері вона сказала 10-річній дочці, що їй потрібно допомогти "хорошій людині" й поїхала на Арктичну вулицю в Раменському, передає КП. Додому жінка так і не повернулася.

"Вона поїхала на секс-побачення до свого колеги. Ці зустрічі у них проходили регулярно, вони зустрічалися та кохалися в машині. Але останнім часом такі побачення їй набридли, нещодавно вона розлучилася з чоловіком, у надії, що глава району теж кине дружину. Але той не планував руйнувати свій шлюб. Мабуть, ця ситуація і стала причиною сварки в той день", – розповіло виданню джерело в правоохоронних органах.

Євгенія Ісаєнкова КП

Євгенія Ісаєнкова КП

Випадкові перехожі виявили тіло Євгенії за кермом. Справу за 105 статтею КК РФ порушили тільки після огляду судмедекспертами та розтину – у жінки була зламана під'язикова кістка, що вказує на механічну асфіксію.

Водночас заарештований Кулаков свою провину не визнає, хоча й підтверджує свої відносини з Ісаєнковою. На допиті він сказав, що бачив жертву останній раз 29 квітня.

Євгенія Ісаєнкова РЕН

Рішення про арешт чиновника до 7 липня (на 1 місяць і 7 діб) прийняв Бабушкінський суд Москви.

Відомо, що одружений Кулаков був двічі, у нього є двоє дітей: 18-річна дочка Анастасія і 12-річний син Володимир.

Євгенія Ісаєнкова МК

Євгенія Ісаєнкова Baza

Нагадаємо, раніше про деталі інциденту повідомляв Слідчий комітет РФ по Московській області. Передбачалося, що про стосунки між коханцями дізналася дружина чиновника.

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