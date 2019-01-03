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"Душили, лили окріп і різали": в Росії п'яні силовики катували невинуватого хлопця. Фото і відео 18+

2.2тЧитати матеріал російською

У російському Новоросійську 29 грудня поліцейські жорстоко побили і катували 25-річного хлопця.

Як розповіла мати молодика Вікторія Губарєва місцевій "Нашій газеті", близько 21:30 Сергій пішов до магазину, щоб купити продукти і ялинку до новорічного свята (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте новину до кінця. Увага! 18+)

Рідним він сказав, що повернеться за 20 хвилин, але він не прийшов і за 2 години.

"Я дзвонила йому на мобільний, гудки тривали, але потім спрацьовував автовідповідач. Мені відразу стало зрозуміло, що щось сталося, оскільки син завжди брав трубку. О 00:30 ми почули як відчинилися двері, і в квартиру вбіг Сергій весь у крові і опіках. Він був у шоковому стані, кричав: "Мамо, подивися, що зі мною зробили!". Я дістала камеру і почала все фіксувати на фото та відео", — згадує жінка.

Потерпілий Сергій

Потерпілий Сергій

"Наша газета Новороссийск"

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Сергій розповів, що біля продуктового магазину він зустрів двох п'яних чоловіків. Вони попросили його відійти убік і поговорити, назвавшись представниками силової структури. Несподівано вони заламали хлопцеві руки за спину, натягнули на нього капюшон, почали бити і кудись вести.

У підсумку Сергій опинився в сусідській квартирі. Чоловіки почали вимагати, щоб хлопець розповів їм, хто і де в районі промишляє торгівлею наркотиками. Сергій відповідав, що у нього немає такої інформації, але у відповідь отримував удари.

"Душили, лили окріп і різали": в Росії п'яні силовики катували невинуватого хлопця. Фото і відео 18+

"Наша газета Новороссийск"

"Душили, лили окріп і різали": в Росії п'яні силовики катували невинуватого хлопця. Фото і відео 18+

"Наша газета Новороссийск"

"Душили, лили окріп і різали": в Росії п'яні силовики катували невинуватого хлопця. Фото і відео 18+

"Наша газета Новороссийск"

"Душили, лили окріп і різали": в Росії п'яні силовики катували невинуватого хлопця. Фото і відео 18+

"Наша газета Новороссийск"

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"Його били руками, обмотаним рушниками. Один тримав, другий бив. Потім перейшли до знущань і тортур. Кип'ятили чайник і лили окріп на тіло, різали ножем. Весь той час ці чоловіки продовжували пити пиво. Випивши ще більше, вони повалили мого сина на підлогу і почали душити. А потім змушували його зістрибнути з шостого поверху. Всі ці знущання тривали близько трьох годин. потім один з чоловіків сказав Сергію: "У тебе є три секунди, щоб піти". Син схопився і побіг додому", — розповіла мати потерпілого.

Сергій і його сім'я досі перебувають у стані шоку. Вони звернулися до правоохоронних органів. На 3 січня призначена судмедекспертиза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'ятеро чоловіків, серед яких були патрульні, побили 81-річного авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського, переплутавши його з валютним шахраєм.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяНоворосійськ
Тег
Новини Росії
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Та пиздьож. Это была процедура посвящения в ватоправославие.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Знаете бандеры животные в чем отличие вашего лагеря от цивилизованных стран, что в цивилизованных странах ловят преступников - а у вас награждают.
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1
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Михайлов Александр,власовец,а по данной статье есть,что сказать?
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CARGO 100
CARGO 100
Он был в шоковом состоянии, кричал: "Мама, посмотри, что со мной сделали!". Я достала камеру и стала все фиксировать на фото и видео"... Вот это мама ... Сын подыхает от ожёгов, а мама "клип" снимает ...
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
CARGO 100,сняла видео и сразу на ютуб выложила,за 5 мин.видео набрало 140млн.лайков.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
CARGO 100, так это ваш менталитет. Пока бьют друга, брата или любого другого человека вы просто начинаете снимать на телефон. Чтобы потом выкинуть в интернет и побольше лайков набрать. А что будет с пострадавшим вам глубоко насрать. Приматы и то больше сочувствия имеют. По этому вы и носите гордое и вяликое звание биомусора.
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