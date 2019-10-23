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23 жовтня • оновлено в 15:07
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"Думає про це з ранку до вечора": Кисельов розповів про думки Путіна

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Президент Росії Володимир Путін готує собі наступника, так як не зробити цього було б безвідповідально.

Відповідну думку висловив російський пропагандист Дмитро Кисельов на зустрічі зі студентами журфаку МГУ, передає РБК.

"Сам Путін говорив, що він думає про це з ранку до вечора. Безвідповідально для нього піти, грюкнувши дверима і не залишивши після себе наступника. Я вважаю, що будь-який відповідальний політик повинен забезпечити спадкоємність влади", - сказав Кисельов.

Володимир Путін

Володимир Путін

RT

На його думку, підтримка чинним главою держави свого наступника є "загальносвітової традицією", якої дотримувався і Франсуа Олланд, який підтримав Еммануеля Макрона, і Барак Обама виступив на підтримку Хілларі Клінтон.

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Особи
Дмитро Кисельов Володимир Путін
Місце
Росія
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