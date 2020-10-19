"Духовника" Поклонської, який захопив жіночий монастир, відлучили від РПЦ

Схімонаха Сергія, який захопив і утримує Среднеуральский жіночий монастир, відлучили від Російської православної церкви.

Відповідне рішення Єкатеринбурзької єпархії затвердив патріарх Кирило, повідомляється на сайті РПЦ.

"Рішенням суду були встановлені факти брехні і наклепу, допущені у виступах схіігумена Сергія (Романова). Суд також кваліфікував як порушення канонічних норм припинення поминання схіігуменья Сергієм (Романовим) Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі і правлячого архієрея за богослужінням", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що схімонаха Сергія в ЗМІ називали духовним наставником так званої "колишньої прокурорки" Криму, нині депутатки Держдуми Наталі Поклонської. Сама вона заперечує це.

Поклонська прокоментувала його відлучення дуже лаконічно. "Самі нехай розбираються", – сказала вона в ефірі радіо "Говорить Москва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфеєва) знайшли нерухомість в Іспанії.