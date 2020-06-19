Духівник Поклонської відкрито зажадав відставки патріарха Кирила
Скандальний священик РПЦ, схиігумен Сергій (Микола Романов) заявив, що глава РПЦ патріарх Кирило і митрополит Іларіон повинні скласти свої повноваження.
Відеоролик із цим зверненням був опублікований у Twitter SobiNews. У ньому Сергій заявив, що ті повинні залишити свої посади до церковного суду.
"Патріарху Кирилу, митрополиту Іларіона і багатьом іншим до церковного суду треба скласти свої повноваження", – заявив він.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ фігурувала інформація про те, що Микола Романов нібито був духівником Наталії Поклонської – екс"прокурора" окупованого Криму, а зараз депутата нелегітимною Держдуми Росії. Ім'я цього священика також пов'язують із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше священик Микола Романов прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію.
Через це йому заборонили проповідувати, а згодом і зовсім заборонили в священнослужінні.
У результаті одіозний служитель культу захопив Середньоуральский жіночий монастир у Свердловській області Росії і виставив для його охорони "козаків", які воювали проти України на Донбасі.
Після він заявив, що тести на коронавірус і вакцинація проти нього в майбутньому нібито необхідні для повернення фашизму.