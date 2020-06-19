Духівник Поклонської відкрито зажадав відставки патріарха Кирила

Скандальний священик РПЦ, схиігумен Сергій (Микола Романов) заявив, що глава РПЦ патріарх Кирило і митрополит Іларіон повинні скласти свої повноваження.

Відеоролик із цим зверненням був опублікований у Twitter SobiNews. У ньому Сергій заявив, що ті повинні залишити свої посади до церковного суду.

"Патріарху Кирилу, митрополиту Іларіона і багатьом іншим до церковного суду треба скласти свої повноваження", – заявив він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ фігурувала інформація про те, що Микола Романов нібито був духівником Наталії Поклонської – екс"прокурора" окупованого Криму, а зараз депутата нелегітимною Держдуми Росії. Ім'я цього священика також пов'язують із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: