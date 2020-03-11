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11 березня • оновлено в 20:16
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ДТП з українським автобусом в РФ: названі імена загиблих і постраждалих

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Опубліковані імена загиблих і постраждалих людей під час ДТП з українським мікроавтобусом Opel Vivaro на трасі М4 "Дон" в Ростовській області Росії.

Список оприлюднено так званим "МНС ДНР", його у себе в Twitter розмістив блогер Necro Mancer (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

У ДТП загинули п'ятеро людей

У ДТП загинули п'ятеро людей

Скріншот відео twitter.com/666_mancer

Загиблих і постраждалих називають "громадянами ДНР".

Внаслідок ДТП загинуло п'ятеро людей, ще четверо отримали травми. Тіла загиблих евакуюють в "ДНР". Постраждалі перебувають в Центральній районній лікарні Миллеровського району Ростовської області.

Загиблі:

  • Коніщева Анна Ігорівна, 1988 року народження,

  • Возжова Ірина Миколаївна, 1959 року народження,

  • Калюжний Геннадій Миколайович, 1978 року народження,

  • Омеліна Наталія Анатоліївна, 1978 року народження,

  • Аристов Олександр Володимирович, 1975 року народження.

постраждалі:

  • Захарченко Алла Дмитрівна, 1993 року народження,

  • Крукчі Сергій Олександрович, 1976 року народження,

  • Панченко Андрій Костянтинович, 1980 року народження,

  • Наумлінський Костянтин Миколайович, 1978 року народження.

ДТП з українським автобусом в РФ: названі імена загиблих і постраждалих

Як повідомляв OBOZREVATEL, мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами вночі 11 березня потрапив в ДТП на трасі М4 "Дон" в Ростовській області, зіткнувшись з вантажівкою. У ньому перебувало дев'ятеро людей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Росія
Тег
ДТП
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