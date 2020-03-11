ДТП з українським автобусом в РФ: названі імена загиблих і постраждалих

Опубліковані імена загиблих і постраждалих людей під час ДТП з українським мікроавтобусом Opel Vivaro на трасі М4 "Дон" в Ростовській області Росії.

Список оприлюднено так званим "МНС ДНР", його у себе в Twitter розмістив блогер Necro Mancer (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

У ДТП загинули п'ятеро людей Скріншот відео twitter.com/666_mancer

Загиблих і постраждалих називають "громадянами ДНР".

Внаслідок ДТП загинуло п'ятеро людей, ще четверо отримали травми. Тіла загиблих евакуюють в "ДНР". Постраждалі перебувають в Центральній районній лікарні Миллеровського району Ростовської області.

Загиблі:

Коніщева Анна Ігорівна, 1988 року народження,

Возжова Ірина Миколаївна, 1959 року народження,

Калюжний Геннадій Миколайович, 1978 року народження,

Омеліна Наталія Анатоліївна, 1978 року народження,

Аристов Олександр Володимирович, 1975 року народження.

постраждалі:

Захарченко Алла Дмитрівна, 1993 року народження,

Крукчі Сергій Олександрович, 1976 року народження,

Панченко Андрій Костянтинович, 1980 року народження,

Наумлінський Костянтин Миколайович, 1978 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами вночі 11 березня потрапив в ДТП на трасі М4 "Дон" в Ростовській області, зіткнувшись з вантажівкою. У ньому перебувало дев'ятеро людей.

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