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7 грудня • оновлено в 23:16
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Син генерала в Росії розніс натовп дітей на авто: з'явилися деталі жахливої ДТП

1.6т
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За кермом автомобіля Toyota, який у суботу, 7 грудня, влаштував смертельну ДТП в Нижньому Новгороді, був син російського генерала Віктор Пільганов, який відзначився множинними штрафами за порушення правил дорожнього руху.

Сам колишній поліцейський у момент аварії перебував на пасажирському сидінні. Про це повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Автомобіль Toyota належить колишньому співробітнику МВС, але за кермом перебував не він. Чоловік відмовився від перевірки на алкоголь", – підтвердили в регіональному управлінні МВС.

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ДТП у Нижньому Новгороді влаштував син генерала

ДТП у Нижньому Новгороді влаштував син генерала

Известия

Примітно, що за 2019 рік у Пільганова-молодшого знайшлося більше десятка штрафів, в тому числі за перевищення швидкості і за водіння в нетверезому вигляді. "Їх загальна сума йде на десятки тисяч рублів", – уточнили в Telegram-каналі Life Shot.

ДТП у Нижньому Новгороді влаштував син генерала

ДТП у Нижньому Новгороді влаштував син генерала

Нагадаємо, водій збив 13 осіб на перехресті. Серед них було десять дітей. Мати одного зі школярів померла. За іншими даними, жертвою стала вчителька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході ДТП після зіткнення чотирьох автомобілів один із них вилетів на тротуар і наїхав на пішоходів.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
ДТП
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какое рыло на фото! Типичная расейская мразь! Они все там такие - одичалое быдлo!
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