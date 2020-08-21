Дружина Навального написала листа Путіну. Документ

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, який другу добу перебуває в комі, Юлія звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою про дозвіл транспортування чоловіка в Німеччину.

Відповідний документ, датований 21 серпня, опублікувала пресслужба політика на його сторінці в Twitter. Юлія в зверненні зазначила, що Навальний перебуває в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги №1 міста Омська в важкому стані.

Так, за словами дружини опозиціонера, чоловікові потрібна кваліфікована лікарська допомога у Федеративній Республіці Німеччина.

"З 12:00 21 серпня в нас є всі можливості для негайного транспортування Олексія під наглядом лікарів вищого рівня. Офіційно звертаюсь до Вас (Путіна. – Ред.) з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина", – йдеться в документі.

Звернення Юлії Навальної до Путіна Twitter/Олексій Навальний

Трохи пізніше на сторінці уточнили, що дізналися від журналістів, що запит на вивезення Навального до Кремля не надійшов. Це планують виправити.

Повідомляється, що запит на вивезення Навального в Кремль не надійшов Скриншот поста

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