Дружина Навального написала лист Путіну. Документ

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, який другу добу перебуває в комі, – Юлія звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою про дозвіл транспортування чоловіка в Німеччину.

Відповідний документ, датований 21 серпня, опублікувала пресслужба політика на його сторінці в Twitter. Юлія в зверненні зазначила, що Навальний перебуває в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги №1 міста Омська в важкому стані.

Так, за словами дружини опозиціонера, чоловікові потрібна кваліфікована лікарська допомога у Федеративній Республіці Німеччина.

"З 12:00 21 серпня у нас є всі можливості для негайного транспортування Олексія під наглядом лікарів вищого рівня. Офіційно звертаюсь до Вас (Путіна. – Ред.) з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина", – йдеться в документі.

Звернення Юлії Навального до Путіна Twitter/Олексій Навальний

Трохи пізніше на сторінці уточнили, що дізналися від журналістів, що запит на вивезення Навального до Кремля не надійшов. Це планують виправити.

Повідомляється, що запит на вивезення Навального в Кремль не надійшов Скріншот поста

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головного російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти. Політик впав у кому.

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального і дочекатися результатів аналізів.

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що Навальний – нетранспортабельний, адже його стан нестабільний.

Але прессекретарка політика Кіра Ярмиш зазначила, що заборона на перевезення політика означає пряму загрозу його життю.

Водночас соратник російського опозиціонера, директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов заявив, що в організмі політика виявили смертельну отруту.

Основним можливим діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального, який другу добу перебуває в комі, нібито є порушення обміну речовин.

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