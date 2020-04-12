У столиці Росії, Москві, вже другий день авто "швидкої допомоги" не встигають забирати росіян з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Користувачі в мережі продовжують публікувати фото і відео величезних черг зі "швидких", а також черги в міських лікарнях (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Відзначимо, що кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Москві перевищила 10 тисяч. Загальна кількість тих, що заразилися досягла 15 770 осіб. Так, тільки за минулу добу, 11 квітня, в Москві COVID-19 підтвердили у 1306 осіб. Крім того, за добу в Москві померли 14 пацієнтів із коронавірусом. Загальна кількість смертельних випадків у столиці досягла 72.

Зокрема, затори утворюються біля під'їздів до закладів охорони здоров'я

Відзначимо, що раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що в Москві склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.