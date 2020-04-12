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12 квітня • оновлено в 17:17
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У Москві назріла критична ситуація через хворих з коронавіруом

1.6т
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У столиці Росії, Москві, вже другий день авто "швидкої допомоги" не встигають забирати росіян з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Користувачі в мережі продовжують публікувати фото і відео величезних черг з "швидких", а також черги в міських лікарнях (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

Відзначимо, що число хворих на коронавірус COVID-19 в Москві перевищило 10 тисяч. Загальна кількість тих, що заразилися досягла 15 770 осіб. Так, тільки за минулу добу, 11 квітня, в Москві COVID-19 підтвердили у 1306 осіб. Крім того, за добу в Москві померли 14 пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість смертельних випадків в столиці досягла 72.

Другий день Армагеддону: в Москві назріла критична ситуація через хворих з коронавіруом

Зокрема, затори утворюються біля під'їздів до закладів охорони здоров'я

Відзначимо, що раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що в Москві склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
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