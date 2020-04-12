Другий день Армагеддону: в Москві назріла критична ситуація через хворих з коронавіруом

У столиці Росії, Москві, вже другий день авто "швидкої допомоги" не встигають забирати росіян з підозрою на коронавірус COVID-19.
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Користувачі в мережі продовжують публікувати фото і відео величезних черг з "швидких", а також черги в міських лікарнях (щоб подивитися, доскролльте до кінця).
Відзначимо, що число хворих на коронавірус COVID-19 в Москві перевищило 10 тисяч. Загальна кількість тих, що заразилися досягла 15 770 осіб. Так, тільки за минулу добу, 11 квітня, в Москві COVID-19 підтвердили у 1306 осіб. Крім того, за добу в Москві померли 14 пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість смертельних випадків в столиці досягла 72.
Зокрема, затори утворюються біля під'їздів до закладів охорони здоров'я
Пиздец. Черга в лікарню в Москву !!! # москва pic.twitter.com/2FHhoD97VL- Олексій Кириленко (@Kirilenko_a) April 10, 2020
🇷🇺 #Russie : Embouteillage d'ambulances devant une clinique de #Khimki dans l'agglomération de #Moscou. Plus de тисячі cas confirmés de # COVID19 dans la région # Химки # Москва pic.twitter.com/f9hiunATeh- Alexandre L_B (@alex_le_bars) April 12, 2020
Москва практично перекрита. На в'їздах стоять патрулі ДПС. # коронавірус pic.twitter.com/WZWXPR6N4q- Пробка в Лосєве (@losevoprobka) April 12, 2020
Відзначимо, що раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що в Москві склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі.
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