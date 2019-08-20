Другий Чорнобиль: недбалість влади РФ може обернутися світовою катастрофою

Заяви Міноборони РФ і "Росатому" про те, що під час вибуху ракети на випробуваннях на полігоні під Сєвєродвінськом Архангельської області 8 серпня не сталося викиду небезпечних речовин, все частіше ставлять під сумнів.

Що зараз відбувається в зоні ймовірного радіаційного випромінювання, OBOZREVATEL запитав у співголови російської екологічної групи "Екозахист!" Володимира Сливяка.

НП у Архангельській області колаж

Абсолютно точно відомо, що в деяких точках Сєвєродвінська радіаційний фон був перевищений у 16 разів, і тих півтори години, протягом яких радіоактивна хмара перебувала над містом, було достатньо для серйозного опромінення частини жителів, які в цей момент перебували на вулиці.

З'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом. На ній видно, як вони потрапили і на територію України.

Англомовна російська газета The Moscow Times стверджує, що в одного з лікарів, який надавав першу допомогу постраждалим під час вибуху, знайшли радіоактивний нуклід цезій-137. І тепер майже 60 співробітників лікарні будуть спрямовані в Москву на медичне обстеження.

Є багато способів, як осілі радіонукліди можуть потрапити в організм людини і спричинити незворотні наслідки.

– Півтора тижні минуло з моменту вибуху на полігоні під Сєвєродвінськом, вдалося отримати якісь нові дані щодо радіаційного забруднення?

Як і раніше, ніякої офіційної інформації не надається, і ніяких нових даних немає. А що стосується інших джерел, то ми не бачимо жодного, яке б дійсно могло мати у своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що сталося. А все інше – лише припущення.

Вся остання інформація, яка з'являлася щодо вибухів, це про потерпілих медиків, які першими надавали медичну допомогу. Як з'ясувалося, їх не попереджали про радіаційне випромінювання, і зараз їх теж обстежують на предмет попадання в організм радіонуклідів.

Вибух на полігоні в РФ kp.ua

Є й західні публікації, але вони теж не проливають світло на два найголовніші питання – який обсяг радіаційного викиду і який його склад. З цього приводу триває повне мовчання.

Люди намагаються будувати здогадки і робити якісь розрахунки, але це все не точна інформація.

– У Сєвєродвінськ не допускають незалежних екологів, але чи є можливість робити виміри на інших територіях Архангельської області? Може, є якісь дані про перевищення радіоактивного фону?

– Я не бачив нічого, крім даних автоматичної системи моніторингу, яка фіксує рівні радіації за встановленим часом. Більше ніяких даних ми не бачили. Думаю, це пов'язано з тим, що по всій області дуже уважно стежать за тим, щоб ніякої інформації не виходило. Вплив військових в Архангельській області досить великий, навіть за межами Сєвєродвінська, який є військовим містечком. Якщо хтось самостійно і робив заміри, то навряд чи їм дозволили це опублікувати.

З офіційних даних були тільки зведення Росгідромету. У Сєвєродвінську є 8 точок замірів, і на 6 із них у день аварії було значне перевищення – від 4 до 16 разів. Потім повідомлялося про перевищення в Архангельську, але там менше.

Водночас у "Росатомі" заявили, що Росгідромет безвідповідально вчинив, тому що там повідомили про рівень радіації, але не зазначили, що це все безпечно.

– Як це може бути безпечно?

Так вважають у "Росатомі". Тут із 8 серпня можна простежувати, як реагували головні відповідальні за НП. Міноборони взагалі відбулося тільки однією заявою, що трапилася аварія, але ніяких небезпечних речовин у повітря не потрапило. Далі ж почав виступати "Росатом". Ці давали більше інформації, принаймні сказали, що, мовляв, не хвилюйтеся, це ізотопне джерело, а не якийсь реактор, а потім взялися переконувати всіх, що рівень підвищення радіаційного фону абсолютно безпечний для людей.

Що, звичайно ж, не так, тому що той максимальний зареєстрований рівень радіації у день аварії в Сєвєродвінську, не тільки значно перевищує природний фон, а ще й втричі перевищує гранично допустимий небезпечний рівень радіоактивного забруднення, у випадку якого потрібно приймати будь-які заходи щодо захисту.

Якщо за 30 км від місця аварії було зафіксовано перевищення у 16 разів, нехай навіть короткочасне, це означає, що значна кількість радіації потрапила в навколишнє середовище.

Якби надали повні дані, це дало б можливість у теорії змоделювати – де і як поширилася радіація, яка територія є забрудненою і наскільки сильно, і яку небезпеку це становить для людей.

З їхньої точки зору – це все безпечно, а з нашої – зовсім навпаки. Тому що в той час, коли радіаційна хмара пролітала над Сєвєродвінськом, у зоні ризику перебували люди, які тоді були на вулиці й могли вдихнути якісь речовини. І потрібно розуміти, які дози вони отримали.

Крім Сєвєродвінська, хмара поширювалося далі, скільки там людей було, які могли щось вдихнути, і тепер їхні внутрішні органи піддаються активному опроміненню...

Дуже здорово говорити, що перевищення в 16 разів – це не небезпечно. Так, є речовини, які не принесуть вам шкоди, якщо вони не потрапили безпосередньо у ваш організм. Наприклад, плутоній – звучить страшно, але якщо ви його не вдихнули, а він просто осадився десь поряд, то нічого з вами не трапиться.

Дозиметр

Але ці речовини можна на взутті принести в будинок, або ж вітер підніме радіоактивні речовини із землі, і ви їх вдихнете навіть через якийсь час, чи з дощем радіонукліди проникнуть у ґрунтові води, а звідти в крани на кухні ваших будинків. Є багато способів, як ці речовини зможуть потрапити у ваш організм, навіть якщо ви їх не вдихнули безпосередньо на момент перевищення радіації.

До того ж, практично немає ніякого способу перевірити – потрапило до вас щось, чи ні. Навіть якщо ви самі побігли в спеціалізовану лабораторію, яка може зробити такі аналізи, ви не знаєте, на що перевірятися. Неможливо прийти в лікарню і попросити перевірити ваш організм на присутність всіх відомих радіоактивних речовин.

– Це наштовхує на думку, що якби все було добре, офіційної інформації було б повно, а така інформаційна ізоляція більше нагадує те, що відбувалося під час катастрофи в Чорнобилі.

– Люди, звичайно, хвилюються, читають, дивляться, шукають інформацію і багато хто намагається зрозуміти, що робити.

Зараз уже минув певний час і зрозуміло, що якийсь відсоток населення отримав свою дозу опромінення, в момент проходження радіаційної хмари. Нині головне встановити, яке додаткове опромінення люди можуть отримати ось із тим же пилом, водою та іншим.

Але через брак інформації зараз вже складно визначити, наскільки велика площа забруднення.

Про Чорнобиль, із точки зору кількості радіації, звичайно, ситуації не можна порівняти. Але ті люди, які безпосередньо перебували поряд із місцем вибуху, отримали велику дозу радіації, від якої, найімовірніше, помруть.

У плані приховування інформації, дійсно, дуже схоже – і там, і тут усе приховують.

– Що зараз із постраждалими, говорять про їхній стан? Адже відомо, що деякі з них отримали діагноз радіаційне опромінення...

– Тільки чутки. Офіційно було повідомлення, що 6 осіб привезли в Москву, всі бачили відео, що їх везли медики в захисних костюмах, і швидкі були плівками обмотані.

У Москву доставили постраждалих під час вибуху під час випробувань в Северодвінську. Зверніть увагу, що водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини – обмотані плівкою. pic.twitter.com/zn9Occ6rjX - baza (@bazabazon) 9 серпня 2019 р

Це говорить про те, що рівень опромінення дуже високий, і з великою ймовірністю й у тілі, й усередині організму є значна кількість радіації. Ці люди самі собою стали джерелом радіоактивного зараження.

Постраждалих у Москву доправляли медики, одягнені в протирадіаційні костюми

Постраждалих в Москву доправляли медики, одягнені в протирадіаційні костюми

Про їхню долю офіційно нічого не висловлювалося. В інтернеті писали, що один або двоє вже нібито померли, що цілком ймовірно. Тому що те, як виглядало транспортування, вказує на їхній дуже тяжкий стан. Я б припустив, що хтось із них не виживе, якщо взагалі хтось виживе.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.