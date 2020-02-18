Друг Путіна "віджав" у його колишньої дружини частину бізнесу

Друг президента Росії Володимира Путіна, олігарх Юрій Ковальчук "віджав" у колишньої першої леді Людмили Путіної частину бізнесу.

Про це пише "Собеседник". Відзначається, що мова йде про фірму "Інтерлін", на яку оформлені її вілли у Калінінграді.

Володимир Путін і його колишня дружина Людмила ТАСС

Раніше компанія була оформлена на подругу Путіної Дюльбер Рогачова, співвласницю маєтку Очеретних у Франції, а зараз – на представника Ковальчука Євгена Шахова, чий телефон збігається з телефоном фірми "Прайм", якій формально належить половина резиденції Путіна на Валдаї.

"Так що від оточення колишньої дружини президента вілли у Калінінграді перейшли до оточення його самого", – констатує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії знайшли ще одне розкішний маєток, який пов'язують із екс-прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

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