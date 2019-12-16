Друг Путіна не захистив? Дипломати РФ потрапили в новий скандал

Влада Чехії депортували чотирьох іноземців, які без дозволу на проживання жили в будинках, що знаходяться в розпорядженні посольства РФ.

Прес-секретар місцевої поліції Ева Кропачева рассказала Deník N, що цим особам заборонено в'їзд до Чехії на термін від одного до чотирьох років.

"Дотримання чеських законів повинно поширюватися на всіх", – сказав міністр закордонних справ Томаш Петршічек.

Посольство Росії в Празі GuildHall

За даними видання, відповідальний співробітник російського посольства Михайло Саруханов може бути оштрафований за те, що дав притулок цим людям і не оформив їх реєстрацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року в Чехії трапився новий поворот з квартирним скандалом навколо Міністерства закордонних справ Росії. МЗС країни навіть викликав на килим посла Росії Олександра Зміївського, який відповідає за юридичні та консульські питання і вже третій тиждень займається подіями, пов'язаними з орендою російськими квартир в Празі. Стало відомо, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

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