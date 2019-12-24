Дроти на шиї і зв'язані руки: у центрі Москви по-звірячому вбили жінку

У центрі Москви (Росія) поруч зі складом сміття знайшли труп жінки. На її тілі виявили сліди насильства.

Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інцидент стався вранці 24 грудня на Садовій-Черногрязькій вулиці в Басманному районі столиці.

Правоохоронці виявили, що у мертвої жінки голова і зв'язані ноги були замотані в пакети, руки також були зв'язані ззаду, на шиї – дроти.

У центрі Москви знайшли труп жінки ілюстративне фото

Жертву вже впізнали – нею виявилася 52-річна жінка. Вона проживала в будинку, поруч з яким її і знайшли. Загибла – уродженка Москви, жила в комуналці.

За підозрою у вбивстві жінки затримали її брата, який, за попередніми даними, розправився з сестрою під час п'яної сварки.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в місті Раменське в Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. Нападник завдав їй не менше 20 ножових поранень і втік з місця злочину.

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