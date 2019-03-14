"Д*пи котів малює": у мережі показали, як Путіна готують до виступів. Фото

У мережі помітили, що перед публічними заходами президенту Росії Володимиру Путіну ретельно готують промову, виділяючи головне на аркушах жирним шрифтом.

Відповідне фото з'явилося в Telegram-каналі "ПУЛ N3". Лідер РФ потрапив у кадр із текстом виступу на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

"Користуючись нагодою можна подивитися, як оформляється промова Путіна на заходах: листи в форматі А5, 16 кегль, інтонаційні місця виділені напівжирним", – написав автор.

Володимир Путін ПУЛ N3

Відзначається, що російський президент не тільки користується заготовками, але і робить позначки реплік у відповідь на зворотному боці.

Однак, як видно на інших кадрах, відображає на папері під час заходів він абсолютно інші, незрозумілі речі. Так, на сторінці "Головний ліберал" у Twitter з'явилося фото, на якому Путін малював на з'їзді "каляки-маляки".

Twitter Главный либерал

"Смішно було б проаналізувати каракулі пацієнта", "Китайську вчить", "Він ще і д*пи котів малює. Пощастило нам із гарантом. Талантище", – зіронізували в коментарях.

Звернули також увагу і на обручку на пальці у Путіна. "Коли він одружитися встиг?", "А що за перстень, він що, одружений?" – відреагували користувачі.

Путин не только читает, он ещё и писать умеет ✍️ pic.twitter.com/q7rLeLoWS8 — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 14 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився перед підприємцями, намагаючись процитувати уривок із байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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