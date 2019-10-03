"Досвідос!" У "Правому секторі" закликали масово виселяти людей із Криму й Донбасу

В "Правому секторі" заявили про те, що після звільнення окупованих територій України їх повинні покинути всі ті, хто отримав паспорти "Л/ДНР", РФ або підтримував дії окупантів.

"Будь-яка людина, яка взяла паспорт "ДНР", паспорт "ЛНР", будь-яка людина, яка добровільно взяла паспорт Російської Федерації в Криму – повинна бути покарана", – сказав OBOZREVATEL спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський, коментуючи концепцію перехідного правосуддя.

"Тому що і Донецьк, і Луганськ, і Крим будуть або українськими, або порожніми", – підкреслив він.

"Мене запитують: ви хочете повернення територій, але як ви будете повертати людей. Та ніяк ми не будемо повертати цих людей, тому що такі люди нам не потрібні", – додав Скоропадський.

Він визнав: є категорії громадян України, які не змогли покинути окуповані території з об'єктивних причин, зокрема, діти і люди похилого віку. Є також ті, хто в умовах окупації ведуть підпільну боротьбу, наприклад, кримські татари, а також ті, хто, дотримуючись проукраїнських поглядів, боїться висловлювати їх.

"А всі інші, що не виїхали з "ДНР" і "ЛНР "чи з Криму – все, досвідос!" – заявив спікер "Правого сектора".

"І Донецьк, і Луганськ, і Крим будуть або українськими, або порожніми"

"Нехай в Криму залишиться 10% населення, але це будуть стовідсотково люди, які підтримують Україну. Щоб жодного окупанта чи того, хто підтримує окупанта, там не залишалося", – сказав він.

На думку Скоропадського, після відновлення контролю України над тимчасово окупованими територіями буде потрібно провести велику роботу, "щоб перевірити кожну людину, яка жила на окупованих територіях, і з'ясувати, чому вона там залишалася". "Можливо, доведеться створювати окреме міністерство", – допустив він.

Разом з тим спікер запевнив: "Нас не надто цікавить доля людей, які підтримували окупанта. Якщо вони підтримували Росію, то у них є своя країна – Російська Федерація. І вони повинні їхати в РФ".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України. "Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", – пояснив він.

Раніше Зеленський пообіцяв українцям, що не перейде "червоні лінії" і не допустить капітуляції перед Росією.

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