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Гідно здають сесію! Секс в кабінеті російського вузу потрапив на відео

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В одному з кабінетів російського Державного університету нафти і газу імені І.М. Губкіна зняли на відео пару, яка займалася сексом.

Причому на інтимі коханців зловили в сесійний час. Кадри були опубліковані на Telegram-каналі Mash.

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Еротику вдалося зняти з вікна сусіднього будинку.

"Як проходить сесія в РГУ нафти і газу ім. І. М. Губкіна? Дуже гідно", - пожартували над учасниками ролика в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Літинської районної держадміністрації на Вінничині потрапив до лікарні зі своєю коханкою, оскільки пара не змогла самостійно "роз'єднатися" після сексу.

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Росія
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