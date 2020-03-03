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3 березня • оновлено в 07:09
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Доставщик сухого льоду уточнив деталі страшної загибелі компанії блогерши Діденко

1.4т
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Доставщик сухого льоду, який привіз речовина в банний комплекс до дня народження російської блогерша Катерини Діденко, попереджав її чоловіка про небезпеку.

Про це він заявив "360". Валентин Діденко відповів, що не перший раз має справу з сухим льодом.

"Я говорю йому: "Будьте обережні там, не обпечіться не замерзніть, він же холодний". Він відповів, що басейн з підігрівом, і він все знає, оскільки не перший раз стикається з льодом", – передав водій свою розмову з нині покійним.

Доставщик сухого льоду уточнив деталі страшної загибелі компанії блогерши Діденко

Доставщик сухого льоду уточнив деталі страшної загибелі компанії блогерши Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
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