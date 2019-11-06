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6 листопада • оновлено в 11:56
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"Досить ганьбитися, мерине колгоспний!" Лавров насмішив росіян новим перлом про Захід

1.6т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нарвався на критику інтернет-користувачів безглуздим висловлюванням про чергову загрозу російської держави західним країнам.

Відео його виступу на конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів опублікував в своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, глава російського МЗС заявив, нібито після розпаду СРСР Захід почав боятися "чесної конкуренції" з РФ.

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Лавров насмішив росіян новим перлом про Захід

Лавров насмішив росіян новим перлом про Захід

Колаж

"Після розпаду Радянського Союзу було оголошено про кінець історії. Тепер же, коли історія воскресла, Захід почав боятися чесної конкуренції в інформаційному просторі, та й в інших сферах теж", — спробував похвалитися Лавров.

Однак така заява стала тільки приводом для глузувань над головним дипломатом країни-агресорки.

Під відповідним дописом користувачі соцмережі залишили коментарі, в яких вони жартують над ним. Також вони зазначили, що "інформаційна конкуренція" Заходу з РФ не заважає доньці Лаврова жити у США.

Скріншот

Скріншот

twitter.com/dimsmirnov175

"Кінь, який вміє розмовляти, під коксом заговорив про якийсь страх! Ваших нащадків викинути треба із Заходу, ось це буде страх всієї "влади", "Ключове, про що завжди мучають невиразні сумніви, — чесної!", "Досить смішити народ і ганьбитися" , "У РФ цензура, блокування, посадки, а цей мерин колгоспний про чесну конкуренцію в інформпросторі проіржав", "О, так! Захід аж злякався дрібної тявкалки, яка топчеться під ногами", "А донька його у США живе і по-російськи говорить із акцентом тому, напевно, що боїться конкуренції в інформаційному просторі?" — прокоментували у соцмережі.

Скріншот

Скріншот

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров висунув гучну заяву США, звинувативши їх у підтримці лояльних Вашингтону збройних формувань на доходи від видобутої в Сирії нафти.

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Тема
Захід
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ЗМІ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё одна любимая тема обоза - не только #весьмир презирает и смеётся над Россией, но и сами россияне типа смеются над Россией и постоянно оскорбляют правительство. Украинцы, когда вы уже очнетесь и реально посмотрите на мир? Придите в себя
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Маразм крепчает. А Запад московия может только в зад почмокать.
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