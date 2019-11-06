"Досить ганьбитися, мерине колгоспний!" Лавров насмішив росіян новим перлом про Захід

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нарвався на критику інтернет-користувачів безглуздим висловлюванням про чергову загрозу російської держави західним країнам.

Відео його виступу на конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів опублікував в своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, глава російського МЗС заявив, нібито після розпаду СРСР Захід почав боятися "чесної конкуренції" з РФ.

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"Після розпаду Радянського Союзу було оголошено про кінець історії. Тепер же, коли історія воскресла, Захід почав боятися чесної конкуренції в інформаційному просторі, та й в інших сферах теж", — спробував похвалитися Лавров.

Однак така заява стала тільки приводом для глузувань над головним дипломатом країни-агресорки.

Під відповідним дописом користувачі соцмережі залишили коментарі, в яких вони жартують над ним. Також вони зазначили, що "інформаційна конкуренція" Заходу з РФ не заважає доньці Лаврова жити у США.

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

"Кінь, який вміє розмовляти, під коксом заговорив про якийсь страх! Ваших нащадків викинути треба із Заходу, ось це буде страх всієї "влади", "Ключове, про що завжди мучають невиразні сумніви, — чесної!", "Досить смішити народ і ганьбитися" , "У РФ цензура, блокування, посадки, а цей мерин колгоспний про чесну конкуренцію в інформпросторі проіржав", "О, так! Захід аж злякався дрібної тявкалки, яка топчеться під ногами", "А донька його у США живе і по-російськи говорить із акцентом тому, напевно, що боїться конкуренції в інформаційному просторі?" — прокоментували у соцмережі.

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Лавров: Після розпаду Радянського Союзу було оголошено про кінець історії. Тепер же, коли історія воскресла, Захід став боятися чесної конкуренції в інформаційному просторі, та й в інших сферах теж pic.twitter.com/LmBwryy0D6 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 6 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров висунув гучну заяву США, звинувативши їх у підтримці лояльних Вашингтону збройних формувань на доходи від видобутої в Сирії нафти.

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