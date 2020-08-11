Доньці Путіна вкололи вакцину від COVID-19, проти якої виступили вчені

Путін заявив, що його донька зробила щеплення від COVID-19 російською вакциною.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його доньок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною.

Так він оголосив про реєстрацію першого в світі подібного препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу. Про це повідомляє "Медуза".

Лідер РФ не став уточнювати ім'я доньки, хоча й зізнався, що після першого щеплення у неї піднялася температура до 38 градусів, але наступного дня – знизилася до 37-ми.

"І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, почувається добре", – сказав Путін.

Він висловив переконання, що країна зможе налагодити масове виробництво вакцини найближчим часом. Крім цього, підкреслив, що вакцинація в Росії повинна проходити добровільно.

Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко додав, що вакцину виготовлятиме центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії та компанія "Біннофарм".

Варто зазначити, що раніше російські фармкомпанії виступили проти реєстрації цього препарату. Вони заявили, що поки немає підстав робити висновки про ефективність вакцини, оскільки вона не пройшла необхідні випробування.

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У МОЗ та уряді РФ до такої заяви не прислухалися. Віцепрем'єрка Тетяна Голікова повідомила, що вакцинація медиків від коронавірусу почнеться вже в кінці серпня – на початку вересня 2020-го. Тоді як для решти громадян країни вакцина від COVID-19 стане доступною тільки з 1 січня 2021 року.

Зі свого боку керівник центру Гамалії Олександр Гінзбург сказав, що вакцину введуть в обіг у регіонах Росії разом із початком третьої фази її випробувань у Москві, до якої готові приступити "одразу, як дадуть грошіі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужби Росії намагалися викрасти міжнародні дослідження та розробки вакцини від COVID-19 з метою подальшого отримання прибутку, заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.