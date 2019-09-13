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13 вересня • оновлено в 10:22
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"Донбас — це Україна": у Держдумі відповіли на "хотілку" "ДНР" увійти до Росії

9.3т Читати матеріал російською

Ідея входження терористичної організації "ДНР" до Росії є "поки неактуальною".

Про це заявив російський депутат, член комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, передає ФАН.

"На мій погляд, це поки неактуально, враховуючи, що ми стоїмо на ґрунті Мінських домовленостей, а вони цього не передбачають. З іншого боку, ми-то закликаємо до виконання цих домовленостей, а Україна цього не робить", – розповів він.

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Російський політик вважає, що чим довше Україна не виконує Мінські домовленості, тим "ближче точка неповернення республік Донбасу до політичного простору України".

"Люди на Донбасі вже звикли жити без України. Та й нічого хорошого для людей у Донецьку й Луганську Україна не робить. Крім того, вона продовжує їх пригнічувати, репресувати, на політичному рівні відмовляється від будь-якої зміни риторики і змісту ухвалених рішень", – висловлювався депутат країни-агресора.

Водночас Затулін додав, що офіційна Москва вважає "Л/ДНР" частиною України.

Окупований Донбас

Окупований Донбас

Вектор Ньюз

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного кола.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Виня Ксения
Виня Ксения
Именно поэтому рассея активно выдает свои аусвайсы жителям Донбасса.
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П А
П А
Очень колоритное фото.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россия окупант вон из Украины.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
70rus xxx, Всё равно вы оттуда свалить. А потери для вас ведь не важны?
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70rus xxx
70rus xxx
Голдобин Алексей, ну где ты раньше был?Все сразу кинулись в россыпную.
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