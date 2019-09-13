"Донбас — це Україна": у Держдумі відповіли на "хотілку" "ДНР" увійти до Росії

Ідея входження терористичної організації "ДНР" до Росії є "поки неактуальною".

Про це заявив російський депутат, член комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, передає ФАН.

"На мій погляд, це поки неактуально, враховуючи, що ми стоїмо на ґрунті Мінських домовленостей, а вони цього не передбачають. З іншого боку, ми-то закликаємо до виконання цих домовленостей, а Україна цього не робить", – розповів він.

Російський політик вважає, що чим довше Україна не виконує Мінські домовленості, тим "ближче точка неповернення республік Донбасу до політичного простору України".

"Люди на Донбасі вже звикли жити без України. Та й нічого хорошого для людей у Донецьку й Луганську Україна не робить. Крім того, вона продовжує їх пригнічувати, репресувати, на політичному рівні відмовляється від будь-якої зміни риторики і змісту ухвалених рішень", – висловлювався депутат країни-агресора.

Водночас Затулін додав, що офіційна Москва вважає "Л/ДНР" частиною України.

Окупований Донбас Вектор Ньюз

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного кола.

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