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Путін не віддасть Донбас: російський політолог навів вагомий доказ

2.2тЧитати матеріал російською

Кремль остаточно бере під власний контроль існуючий на Донбасі бізнес і це означає, що ніякої реінтеграції регіону в Україну назад не буде.

Заморожена ситуація збережеться там на багато років. Президент Росії Володимир Путін розуміє це, тому його міжнародні контакти зараз не містять українського питання, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог Олександр Морозов.

"Путін реалістично дивиться на Донбас. Його контакти зі світовими лідерами не містять українського питання. У Заходу теж немає ініціатив у цьому напрямку. Після вбивства Захарченка Денис Пушилін і його куратори прагнуть ліквідувати самостійне громадське життя на Донбасі, зокрема й ура-патріотичне. Хочуть збудувати систему економічного забезпечення та культурної взаємодії за моделлю Тирасполя", — підкреслив він.

Донбас

Донбас

За словами Морозова, Росія все більше інтегруватиме донбаське населення до свого складу за схемою Придністров'я. Але приєднувати офіційно регіон до себе не буде.

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"Донецькі університети вже вибудовують систему договорів із різними провінційними російськими вузами, щоб студенти отримували можливості для участі в міжнародних програмах обміну. За подібними схемами співпраця розвиватиметься і далі, особливо з Ростовською областю і півднем Росії", — припустив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников пояснив, чим загрожує Україні автономія Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ПутінОлександр МорозовОлександр ЗахарченкоДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Росія
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