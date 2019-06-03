Путін не віддасть Донбас: російський політолог навів вагомий доказ

Кремль остаточно бере під власний контроль існуючий на Донбасі бізнес і це означає, що ніякої реінтеграції регіону в Україну назад не буде.

Заморожена ситуація збережеться там на багато років. Президент Росії Володимир Путін розуміє це, тому його міжнародні контакти зараз не містять українського питання, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог Олександр Морозов.

"Путін реалістично дивиться на Донбас. Його контакти зі світовими лідерами не містять українського питання. У Заходу теж немає ініціатив у цьому напрямку. Після вбивства Захарченка Денис Пушилін і його куратори прагнуть ліквідувати самостійне громадське життя на Донбасі, зокрема й ура-патріотичне. Хочуть збудувати систему економічного забезпечення та культурної взаємодії за моделлю Тирасполя", — підкреслив він.

Донбас

За словами Морозова, Росія все більше інтегруватиме донбаське населення до свого складу за схемою Придністров'я. Але приєднувати офіційно регіон до себе не буде.

"Донецькі університети вже вибудовують систему договорів із різними провінційними російськими вузами, щоб студенти отримували можливості для участі в міжнародних програмах обміну. За подібними схемами співпраця розвиватиметься і далі, особливо з Ростовською областю і півднем Росії", — припустив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников пояснив, чим загрожує Україні автономія Донбасу.

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